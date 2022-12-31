Edenred'den 2023 yılı günlük yemek bedeline yönelik açıklama

Edenred, şirketlerin gelir vergisinden istisna tutulacağı günlük yemek bedelinin 2023 yılı için 118,80 TL olarak belirlendiğini bildirdi.

Edenred'den yapılan açıklamaya göre, iş dünyasında hem çalışanların hem de işverenlerin merakla beklediği 2023 yılı için gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli KDV dahil 118,80 TL olarak açıklandı.

Çalışanların en önemli yan haklarından biri olan yemek hakkı, ekonomik açıdan zorlu koşullardan geçen bugünlerde yemek kartı sistemiyle yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirerek ekonomiye katkı sağlaması yönünden de önem taşıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ticket Restaurant Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, günümüz ekonomik koşullarında öğle yemeği hakkı başta olmak üzere tüm yan hakların çalışanlar için çok daha önemli bir hale geldiğini belirtti. Boztepe, çalışan bağlılığını artırarak mevcut yeteneği elde tutmak, yeni yetenekleri şirket bünyesine katmak isteyen şirketlerin yan hakların ve hatta ayni yardımların gücünden yararlanmaları gerektiğini kaydetti.

Yemek kartı sisteminin yüzde 100’e varan vergi istinası sayesinde şirketlere büyük tasarruf sağladığını ifade eden Boztepe, sistemin yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirmesi sayesinde kayıt dışılıkla mücadeleye ve ekonomiye katkı sağladığına da dikkati çekti.

Boztepe, şunları kaydetti:

"Gelir vergisinden istisna tutulacak günlük yemek bedeli her yıl devlet tarafından güncelleniyor. Hatta 2022 yılında bu tutar iki kez artırılmıştı. Yılın başında belirlenen 34 lira yemek istisnası tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak itibariyle yüzde 50 artırılarak 51 liraya çıkarılmıştı.

Ticket Restaurant Edenred olarak bu yıl ki artışı çok değerli bulsak da hem hızla artan gıda fiyatları karşısında zorlanan çalışanlara daha fazla destek olabilmek hem de işverenlerin maliyetlerini daha rahat yönetebilmelerine katkıda bulunabilmek adına, yemek kartı sisteminin ülkemizde kullanılmaya başladığı ilk yıllarda olduğu gibi günlük yemek bedelinin günlük asgari ücretin yarısı olarak sabitlenmesi önerimizi bir kez daha dile getiriyoruz. Bugün birçok müşterimiz de çalışanlarına verdiği değerin bir göstergesi olarak günümüz ekonomik koşullarında büyük bir özveri göstererek yemek kartı bakiyelerini günlük yemek bedeli istisnasının üzerinde bir tutarda yatırıyor. Çünkü öğle yemeğinin tam anlamıyla çalışanın kırmızı çizgisi olduğunu biliyor."

"Çalışanlar işlerine daha motive oluyor"

"Kart kullanıcılarımıza son yaptığımız anket, çalışanların yüzde 91’inin gıda bütçesinin artmasından büyük endişe duyduğunu gösteriyor." diyen Boztepe, "Çalışanların öğle yemeklerinde dengeli, besleyici en önemlisi de istedikleri bir öğüne pratik bir biçimde ulaşabilmesini sağlayan yemek kartlarımız bu anlamda onların önemli bir endişesinin önüne geçiyor, böylece çalışanlar işlerine çok daha motive bir biçimde odaklanabiliyor. Boğaziçi Üniversitesi’nin yaptığı ‘Türkiye’de Yemek Kartlarının Makroekonomik Etki Analizi Araştırması’ da yemek kartlarının çalışan motivasyonunu yüzde 10 artırdığını ortaya koyuyor." ifadelerini kullandı.

Boztepe, kaynakların etkin ve verimli yönetiminin her zamankinden daha da önemli hale geldiği bu süreçte öğle yemeği giderini, tüm paydaşlar için avantajlı olan bir çözüme dönüştürdüklerini belirtti.

Sistemin sağladığı vergi avantajları ve operasyonel kolaylık sayesinde şirketler de hem vakitten hem de nakitten tasarruf ettiğini belirten Boztepe, "En önemlisi ise çalışanlarına yatırım yaparak çalışan bağlılığını artırma şansı yakalıyor. Henüz sistemimizle tanışmamış şirketleri de yeni yılda güzel bir adım atmaya ve en değerli kaynakları olan çalışanlarının en temel ihtiyaç kalemini layığıyla karşılamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Boztepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biliyorsunuz son dönemin en çok konuşulan konularından biri de artan sessiz istifalar. Bu nedenle iş dünyasının 2023 yılındaki ana gündem maddelerinden birinin de çalışanların motivasyonunu sağlama olacağını ve bu anlamda yan hakların artık maaşlar kadar önemli bir hale geleceğini düşünüyoruz. Çalışan bağlılığını artırarak mevcut yeteneği elde tutmak ve yeni yetenekleri şirket bünyesine katmak için yan hakların gücünden yararlanmak 2023 yılında artık bir trend değil gereklilik halini alacak.

Benzer şekilde ayni yardımlar da son dönemlerde şirketler ve çalışanları için çok daha önemli bir hale geldi. Günümüzün ekonomik şartlarında ‘jest’ olmaktan çıkıp önemli bir ihtiyaç haline dönüştü. Çalışanlarını tatmin edemeyen şirketlerde ise sessiz istifalar ne yazık ki çok daha fazla artacak.

Tasarrufun her zamankinden daha önemli olduğu bu dönemde şirketler Ticket Restaurant Yemek Kartı gibi akılcı çözümlerle hem kaynaklarını verimli kullanıyor hem de çalışanlarının motivasyonlarını artırabiliyor. Her ölçekten şirket, yalnızca 1 çalışanı olsa da herhangi bir bürokratik işleme tabi olmadan hızlıca ve kolayca bu sisteme dahil olabiliyor. Sistemimiz restoranlara düzenli müşteri akışını sağlayarak cirolarını yükseltiyor. Daha da önemlisi yemek hizmeti sektörünü kayıtlı hale getirmesi sayesinde kayıt dışılıkla mücadeleye de hizmet ediyor. Bu anlamda aslında ekonomimizin birden çok ayağına bütünsel bir katkı sağladığımızı söyleyebilirim."