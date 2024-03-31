Erdal Beşikçioğlu Ankara Etimesgut'ta yarışı kazandı

Türkiye gelecek beş yıl için yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına giderken, seçimin popüler adaylarından tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesi için CHP saflarından yarışa katılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Beşikçioğlu, oyların yüzde 56'sını aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,85'te kaldı.