Erdal Beşikçioğlu Ankara Etimesgut'ta yarışı kazandı
Behzat Ç. adlı diziyle Türkiye’nin tanıdığı bir isim haline gelen tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, CHP’nin adayı olarak yarıştığı Ankara’nın Etimesgut ilçesinde yarışı kazandı. Beşikçioğlu, resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 55'ini aldı. MHP’nin adayı Enver Demirel ise yüzde 33 oy alıyor.
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye gelecek beş yıl için yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına giderken, seçimin popüler adaylarından tiyatro ve sinema sanatçısı Erdal Beşikçioğlu, Ankara'nın Etimesgut ilçesi için CHP saflarından yarışa katılmıştı. Resmi olmayan sonuçlara göre, Beşikçioğlu, oyların yüzde 56'sını aldı. MHP'nin adayı Enver Demirel ise yüzde 32,85'te kaldı.