Erdoğan: 100 milyar dolarlık ticaret yakışmıyor

20 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, D-8 Zirvesi'nin ardından basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

D-8'in ekonomik etkinliğinin artırılması için ticarette milli paranın kullanılması gerektiğini söyleyen Erdoğan, "Toplam ekonomik büyüklüğü 3 trilyon dolar olan D-8'e, 100 milyar dolarlık ticaret yakışmıyor. Bunu 500 milyar dolara çıkaracağız. Aramızdaki ticarette milli para birimlerimizi kullanmalıyız. TL, D-8 ülkelerinde dolar gibi, euro gibi karşılık bulabilecek. Bunun için merkez bankaları bir araya gelerek çalışacaklar" diye konuştu.

Birliğin üye sayısının artması gerektiğini ifade eden Erdoğan, "Genişlemekten korkulmamalı, D-20'ye kadar bu yapılabilir. Mesela; Azerbaycan, Suudi Arabistan üye olabilir" ifadelerini kullandı.

Birliğin çalışma metodunun da değişmesi gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "Oybirliği anlayışı mekanizmaları tıkar. Oy çokluğu ya da nitelikli çoğunluk olabilir" dedi.

Bu arada zirve ile D-8 dönem başkanlığı Pakistan'dan kurucu ülke Türkiye'ye geçti.

"İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz"

Konuşmasında PYD/YPG'lilerin Rakka'da Öcalan posteri açmasına da değinen Erdoğan, şunları söyledi: "PYD gibi, YGP gibi bir terör örgütünü yanına alarak bir başka terör örgütünün üzerine gitmek izah edilebilir mi? Şimdi, ABD, Suriye'deki durumu nasıl izah edecek? İkili görüşmelerde yanımızda olduklarını söylüyorlar. İnanmıyoruz, yanımızda değilsiniz. Öyle olsa Almanya'da bunlar polis korumasında yürümezlerdi. Sonra bizden taleplerde bulunmasınlar, her şeyin bir kaşılığı vardır"

"Bangladeş'ten 3 bin dönüm yer istedik"

Erdoğan, Arakanlı müslümanlara yönelik yardım faaliyetlerine ilişkin de, "Bangladeş, 3 bin dönümlük bir araziyi verebilirse, biz orada Arakanlı müslümanlar için bir çalışma yapalım. O arazi 100 bin kişiyi barındırabilir. Orada çadır kent, sahra hastanesi ve eğitim kurumları oluşturalım. Bu ihtiyaçları da, gıda, sağlık malzemesi gibi Bangladeş'ten karşılayalım istiyoruz ki oranın ekonomisi de kalkınsın" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, yapımı tamamlanmak üzere olan Kars-Bakü-Tiflis demiryolu projesine de değinen Erdoğan, hattın açılışı için ay sonu Bakü'de olacaklarını söyledi.