Erdoğan: İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek

07 Ekim 2017

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 26. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda bugün Suriye'nin İdlib şehrinde yaşanan hareketlilik için açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Fırat Kalkanı Harekatı'yla kendimize bölgemizde açtığımız alanı şimdi İdlib'in güvenliğini sağlamaya yönelik yeni bir adımla daha ileriye taşımanın gayreti içindeyiz. İşte bugün örneğin İdlib'de ciddi bir harekat var ve bu devam edecek." dedi.

Erdoğan, "Halep'ten kaçmak suretiyle İdlib'e gelen kardeşlerimize, ne olursa olsun, 'İster ölün ister kalın' diyemeyiz. Onlara biz elimizi uzatmak durumundayız. Şu anda da bu adım atıldı, devam ediyor. Suriye sınırlarımız boyunca bir terör koridoru oluşturulmasına da asla izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Toplantı çıkışı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Erdoğan, Türk askerinin İdlib'e girmediğini, operasyonu Özgür Suriye Ordusu'nun yaptığını söyledi.

Çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı

Suriye'nin kuzeybatısında Türkiye sınırında yer alan İdlib ili, Türkiye, Rusya ve İran’ın Kazakistan’ın başkenti Astana’da vardığı anlaşma çerçevesinde, gerginliği azaltmak amacıyla çatışmasızlık bölgesi kapsamına alınmıştı.

Muhaliflerin garantörü Türkiye ile rejimin garantörü Rusya arasındaki yoğun görüşmelerden sonra anlaşma, uygulama aşamasına geldi.

İdlib, rejim karşıtı askeri gruplar ile bazı muhalif grupların kontrolünde bulunuyor.