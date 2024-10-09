Erdoğan rozetlerini taktı: Partisinden istifa eden 7 ilden 13 belediye başkanı AK Parti'ye katıldı

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün düzenlenen AK Parti Grup Toplantısı'nda 7 ilden 13 belediye başkanını parti saflarına kattı. Erdoğan, rozet takma töreninde yaptığı konuşmada, AK Parti'ye katılan belediye başkanlarını tebrik etti ve "Birlikte çalışarak ülkemize daha fazla hizmet edeceğiz" mesajını verdi.

Rozet takma töreninin ardından belediye başkanları, Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi. Farklı illerden gelen 13 belediye başkanının 8'inin aynı partiden (Yeniden Refah Partisi) istifa ederek AK Parti'ye katılması dikkat çekti.

AK Parti'ye katılan belediye başkanları

* Ağrı Eleşkirt Yayladüzü Beldesi Belediye Başkanı Selahattin Aysu (Yeniden Refah)

* Ağrı Eleşkirt Yücekapı Beldesi Belediye Başkanı İlhami Zeyrek (Yeniden Refah)

* Ağrı Hamur İlçe Belediye Başkanı İsmet Aslan (Yeniden Refah Partisi)

* Batman Beşiri İkiköprü Beldesi Belediye Başkanı Halil İbrahim Karabulut (HDP)

* Batman Merkez Belde Belediye Başkanı İmadeddin Ekmiş (Yeniden Refah Partisi)

* Batman Beşiri İlçe Belediye Başkanı Alpaslan Karabulut (Yeniden Refah Partisi)

* Bingöl Yedisu İlçe Belediye Başkanı Sedat Uçar (İYİ Parti)

* Kırşehir Çiçekdağı Köseli Belde Belediye Başkanı Mustafa Duran (Demokrat Parti)

* Konya Yalıhüyük İlçe Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz (Yeniden Refah Parti)

* Konya Hüyük İlçe Belediye Başkanı Sadık Sefer (Bağımsız)

* Sivas Merkez İlçe Belediye Başkanı Ali Aydemir (Yeniden Refah Partisi)

* Trabzon Arsin İlçe Belediye Başkanı Hamza Bilgin (Yeniden Refah Partisi)

* Trabzon Vakfıkebir İlçe Belediye Başkanı Fuat Koçal (Bağımsız)