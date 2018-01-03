Erdoğan, Ruhani ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı ile telefonda görüşerek ülkedeki olaylar hakkında bilgi aldı.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile telefonda görüştü.
Görüşmede, İran'da 28 Aralık'tan bu yana süren gösterilere değinildi.
Erdoğan, Türkiye olarak İran'ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına önem verdiklerini vurguladı. Erdoğan, İranlı mevkidaşı Ruhani'ye, halkın barışçıl gösteri hakkını kullanırken kanunların çiğnenmemesi gerektiği yönündeki açıklamasını isabetli bulduğunu ifade etti.
İran Cumhurbaşkanı Ruhani de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a duyarlılığından dolayı teşekkür ederek, gösterilerin birkaç gün içerisinde sona ermesini umduklarını söyledi.
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Kaynak: AA