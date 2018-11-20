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Erdoğan: Seçim ittifakını konuşacağız

Daha önce yerel seçimlerde ittifak yapmama kararı aldıklarını duyuran Erdoğan ve Bahçeli yarın görüşecekler.

Erdoğan: Seçim ittifakını konuşacağız
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli yarın bir araya gelecek. Konuya ilişkin bir açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim ittifakını ele alacaklarını söyledi.

AK Parti ve MHP yerel seçime tek başlarına girme kararı aldıklarını açıklamış, ancak Cumhur İttifakı'nın devam ettiği vurgulamışlardı.

Yarınki görüşmeden yerel seçimlere yönelik bir karar çıkıp çıkmayacağı takip edilecek.

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