Erdoğan'dan ABD'ye yanıt: Tehdit diline prim vermeyiz

01 Ağustos 2018

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ile yaşanan 'yaptırım' krizi ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Her şeyi bildiride söyledik. Bize tehdit ifadeleriyle yaklaşma kimseye bir şey kazandırmaz. Biz NATO'da ABD ile en güzel dayanışmayı ortaya koyduk. Kore'de onlarla beraber olduk. Hala NATO'da en üst düzeyde dayanışmayı koyan Türkiye'ye böyle bir tehdit dili kullanmak asla yakışmaz. Ve bu tür tehdit dili kullanmaya biz kusura bakmasınlar prim vermeyiz. Bizlerin karakterini onların çok iyi bilmesi gerekiyor" dedi ve ekledi: "Biz kendileriyle ikili olarak görüştük. Biz tek söylem, tek dille bu konudaki kanaatlerimizi paylaştık, paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Erdoğan şöyle konuştu: "Temenni ederim ki, şu anda Dışişleri Bakanım ABD Dışişleri Bakanı ile bir araya gelecekler. Türkiye'deki dini azınlıkların dün yaptıkları açıklama çok çok manidar. Türkiye'nin dini azınlıklara yönelik en ufak sorunu yoktur. Ama kalkıp da Amerika'da özellikle siyonist anlayışın bu tür tehditkar dil kullanmasını bizim kabul etmemiz mümkün değil. Biz inandığımız yolda bağımsızlığımızdan en ufak bir taviz vermeden yolumuza devam edeceğiz."

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