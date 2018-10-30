Erdoğan'dan Fırat'ın doğusuna operasyon sinyali

30 Ekim 2018

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündemi değerlendirdi.

Erdoğan, "Fırat'ın doğusundaki terör yapılanmasını çökerteceğiz. Bu konuyla ilgili hazırlıklarımızı planlarımızı tamamladık. Yakında daha kapsamlı etkili operasyonlarla terör örgütününü tepesine tepesine bineceğiz. Bir gece ansızın gelebiliriz" diye konuştu.

Dün iki tarihi anın birlikte yaşandığını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu: "Bir kez daha milletimizin Cumhuriyeti Bayramı'nı tebrik ediyorum. Dün dünyanın en büyüklerinden biri olan İstanbul Havalimanımızı resmen hizmete açtık. Biz Cumhuriyetimizi lafla değil icraatla kutluyoruz. Her uçuşta burası 29 Ekim 95. yıl dönümünde açılmıştı denilecek. Her yıl verdiğimiz Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunu da yeni havalimanımızda gerçekleştirdik. Bunu bahane edip gelmeyenler de oldu tabii. Neymiş; Cumhuriyet Bayramı'nın bu tür resepsiyonları sadece Ankara'da kutlanırmış. Bu nasıl bir anlayıştır? Sen yeter ki gönlünü bu işe ver. Sende gönül olmadıktan sonra bahane bulmak kolay.Atatürk Havalimanı'nın buraya taşınma işlemi yıl başına kadar sürecek. Havalimanımız birkaç ay içinde tam kapasite ile faaliyete geçecek.

Erdoğan'dan ilk Melih Gökçek yorumu

"Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz"

Zafer Bayramımızı Cumhuriyet Bayramımızı kendi tekellerine almak isteyen bir kesim var. Bu kesim ülkenin ve milletin hayrına atılan ne adım varsa hepsine karşı çıkmışlardır. Biz bunlara salon cumhuriyetçisi gardırop Atatürkçüsü diyoruz. Bunlar Atatürk'ün resmini Türk Lirası'ndan çıkarmadılar mı? Yerine İnönü'yü koydular. Genç nesil bunu bilmez ama Bay Kemal bilir. Pulda parada sınıflardaki Atatürk'e ait tabloları kaldıran sizdiniz siz. CHP'nin o kirli gerçek yüzünü herkesin bilmesi lazım. Bu zihniyetin İstanbul Havalimanı'nın açılışını 29 Ekim'de yapmamızı resepsiyonu havalimanında yapmamızı eleştirdiğini görüyoruz. Vah zavallılar. Sen yap da nerede yaparsan yap."

DEVAM EDECEK...