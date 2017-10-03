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Erdoğan'dan Gökçek açıklaması

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Melih Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki haberlere ilişkin, "Şu an yok, olmayacak anlamına gelmez" dedi.

Erdoğan'dan Gökçek açıklaması
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Ankara Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifasının istendiği yönündeki haberlere ilişkin, "Şu an yok, olmayacak anlamına gelmez" dedi.

Erdoğan, bu değerlendirmeyi partisinin TBMM Grup Toplantısı'nın ardından yaptı.

Söz konusu iddialara ilişkin AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal, "Belediye başkanlarından istifa istenmesi söz konusu değildir. Melih Gökçek'le ilgili iddialar gerçeği yansıtmıyor" şeklinde konuşmuştu.

Ünal: İstifa istenmesi söz konusu değilÜnal: İstifa istenmesi söz konusu değil

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