ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
14 °C

Eski Gazi Üniversitesi personellerine gözaltı

Eski Gazi Üniversitesi personeli 17 kişi hakkında FETÖ'den gözaltı kararı verildi.

Eski Gazi Üniversitesi personellerine gözaltı
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, kamu kurum ve kuruluşlarındaki FETÖ mensuplarına yönelik soruşturmalar kapsamında, ByLock kullanıcısı olduğu belirlenen ve aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu 17 Gazi Üniversitesi personeli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda 11 kişi gözaltına alındı. Zanlılar, ifade işlemleri için Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Diğer zanlıların yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FETÖ firarisi eski HSYK Genel Sekreteri Kaya yakalandıFETÖ firarisi eski HSYK Genel Sekreteri Kaya yakalandı

 

Son dakika FETÖ

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.