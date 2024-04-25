Eşyaları da bulundu: Kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında çarpıcı detaylar! 'Kemik haline gelemez'

Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Kırsal Mahallesi’nde, bundan tam 313 gün önce yürüyüş yapmak için köpeği Tina ile birlikte evinden ayrılan Ekonomist Korhan Berzeg olayı Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra olay yeri inceleme çalışmaları sonucunda; Korhan Berzeg adına kimlik kartı, sürücü belgesi, 3 adet banka kartı, kredi kartı, parçalanmış İstanbul ücretsiz taşıma kartı, İstanbul mavi kart, araç anahtarı ile muhtelif anahtarlar, 1 adet parçalanmış kahverengi cüzdan ve bir miktar para bulundu.

Diş izlerine rastlandı

Cüzdanda ve banka kartlarının üzerinde vahşi hayvanlara ait olduğu düşünülen diş izlerine rastlandı. Dere kenarında bulunan pantolonun da paça kısımlarından parçalanmış olduğu ve bu durumun hayvan saldırısı ihtimalini güçlendirdiği, cesedin ise hayvanlar tarafından dere kenarına getirilmiş olduğu değerlendiriliyor. Diğer yandan Alzheimer hastası başlangıcı olan Korhan Berzeg’in yolunu kaybetmiş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Yetkililer kemik ve kıyafetlerin bulunduğu patika yola Berzeg’in inmesinin mümkün olmadığını belirtti.

DNA eşleşmesi yapılacak

Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor. Berzeg'in İstanbul'da yaşayan ailesinin bölgeye gelmesinin ardından bulunan kemik parçalarından DNA eşleşmesi yapılacağı öğrenildi.

Uzmanlar, kayıp ekonomist Korhan Berzeg olayında son gelişmeleri yorumladı.

"Ceset bu kadar kısa sürede kemik haline gelmez"

Hürriyet'e konuşan Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Nevzat Alkan, "Ceset bu kadar kısa sürede kemik haline gelmez. En az 5 yıl geçmesi lazım kemik haline gelmesi için" ifadelerini kullandı. Alkan, "Ama kemiklerin yanında Korhan Berzeg’in kimliklerinin bulunması da kafa karıştırıcı. Düşme sonucu ölseydi, hayvanlar parçalasa bile köpekler mutlaka cesedin kokusunu alırdı. Eğer olay cinayet ise, elbise parçalarında yabancı kişiye ait doku örnekleri varsa DNA tespiti yapılabilir. Her anlamda şaşırtıcı bir olay" değerlendirmesini yaptı.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halis Dokgöz ise ölüm nedeni ve ölüm zamanına yönelik inceleme yapılması gerektiğini belirtti. Dokgöz, " “Olay yerindeki giysilerin mutlaka ayrıntılı incelenmesi gerekir. Üzerinde herhangi bir kesici delici alet yarası, ateş-silah yarası izi var mı? Özellikle biyolojik materyal bulunduğunda kemiklerde ve diğer biyolojik materyallerde toksikolojik inceleme yapılmalıdır" diye konuştu.

"Cinayet olma ihtimali çok çok daha artıyor"

Emekli polis Savaş Kurtbaba, "Kayıp şahsa aitse kemiklerde darp cebir izi var mı diye bakılacak. Bulunduğu yer itibarıyla yüzde 99 ceset buraya taşınmış. Hayvanlar bunu yapabilir. Bu olay basit bir olay değil. Benim kaçırıldığı şeklinde bir şüphem var. En önemli delil köpek. Muhtemelen köpeği aç bırakıp olay yerine tekrar göndermişlerdir. Hayvanlar parçalamış gibi izlenim de verilmiş olabilir. Şayet hayvanlarla ilgili kemiklerde herhangi bir ize rastlanmazsa cinayet olma ihtimali çok çok daha artıyor" değerlendirmesini yaptı.

Ne olmuştu?

Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.

Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.

Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.

Armutlu'ya yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıkta dün, mahalle sakinleri tarafından kemik ve kıyafet parçaları ile kimlik ve banka kartları bulunmuş ve bulunanlar incelemeye alınmıştı.