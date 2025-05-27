İş insanı İnan Kıraç’ın, Emine Alangoya ile yaptığı evliliğin iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması görüldü.

Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına hükmeden mahkeme, duruşmayı 4 Temmuz’a erteledi.

Nörolojik testler yapılmıştı

İş adamı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali talebiyle dava açmıştı.

Önceki celsede mahkeme, İnan Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olup olmadığının belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na sevk edilmesine karar vermişti. Kıraç, Adli Tıp Kurumu 10. İhtisas Kurulu’nda heyet karşısına çıktı. Heyet, İnan Kıraç’a bir dizi nörolojik test yaptı.

Duruşma ertelendi

Hazırlanan rapor mahkemeye gönderildi. Raporda, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığının ve vasi tayin edilmesi gerektiğinin belirtilmesi üzerine Anadolu 18. Aile Mahkemesi, İnan Kıraç’ın fiili ehliyetinin kaldırılmasına karar verdi.

Anadolu 18. Aile Mahkemesi’nde bugün ikinci celsesi görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı. Avukatların taleplerini değerlendiren mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için 4 Temmuz tarihine erteledi.

Alagonya'ya uzaklaştırma kararı

İnan Kıraç'ın vasileri avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin, duruşma sonrasında açıklamalarda bulundu. Yapılan açıklamada, "İstanbul Anadolu 2. Aile Mahkemesi tarafından Emine Alangoya’nın Sayın İnan Kıraç’a ve bulunduğu konuta yaklaşmaması yönünde uzaklaştırma kararı verilmiştir.

22 Mayıs 2025 tarihinde hastanedeki ziyaretimiz sırasında Sayın İnan Kıraç’ın kalabalık bir grupla birlikte hastaneden çıkarılmaya çalışıldığı tarafımızca son anda fark edilmiştir. Sayın İnan Kıraç'ın hastanenin çıkış kapısında kendisini hazır olarak bekleyen bir araca doğru yönlendirildiği görülmüş; tüm uyarı ve çabalarımıza rağmen Sayın İnan Kıraç kendisini bekleyen özel araç ile hastaneden iznimiz olmaksızın kaçırılmış ve olay derhal kolluk kuvvetlerine bildirilmiştir" denildi.