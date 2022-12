Fatih Erbakan: Asgari ücret zammı hayal kırıklığına uğrattı

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır'a gelen Erbakan, beraberindeki partililerle bir otelde basın toplantısı düzenledi.

Erbakan, bölgenin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bölünmenin veya parçalanmanın değil birlik, beraberlik ve kardeşliğin merkezi olacağını söyledi. Bin yıllık geçmişlerindeki gibi bundan sonra da kardeşlik, birlik ve beraberlik içerisinde yollarına devam edeceklerini dile getiren Erbakan, "Diyarbakır, 'Büyük İsrail'in değil, İslam Birliği'nin 'Yeniden Büyük Türkiye'nin bir vilayeti olacak. Bu bölgede yaşamış kardeşlerimiz asırlar boyunca emperyalistlerin, dış güçlerin oyunlarını nasıl bozdularsa inşallah bu dönemde de bu oyunları bozacaklar ve onların emellerine fırsat vermeyecekler" diye konuştu.

"4 kişilik bir ailenin açılık sınırı 9 bin 59 lira"

Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erbakan, asgari ücretin net 8 bin 506 lira olarak açıklandığını aktararak "Bu açıklanan asgari ücret milyonlarca asgari ücretliyi, sendikaları, halkımızı maalesef hayal kırıklığına uğrattı. Çünkü aralık ayı 4 kişilik aile için açlık sınırı hesaplamaları ortaya çıktı. Aralık ayı itibarıyla Türkiye'de 4 kişilik bir ailenin açılık sınırının 9 bin 59 lira olduğu ortaya konuldu. Biz daha önce parti olarak asgari ücret tespit edilmeden önce bunun en az 14 bin lira seviyesine çıkartılmasını, yüzde 150 maaş zammı yapılması gerektiğini ifade etmiştik" dedi.

"Bu masa ittifakı ciddi problemler yaşamaya gebedir"

Gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtlayan Erbakan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı gösterme noktasında problem yaşadığını savundu. Erbakan, şunları söyledi:

"Sayın Akşener ve İYİ Parti kanadı bir başka adayı isterken, Sayın Kılıçdaroğlu kendisi aday olmak istiyor. Bu noktada ciddi problemler yaşanabileceği gözüküyor. Biz zaten 4-5 aydır hep söylüyoruz 'masanın ayaklarından, masadan çatırtılar geliyor, bu masa ittifakı ciddi problemler yaşamaya gebedir' diye söylüyoruz. Bugün de bunlar gerçek oluyor. Biz Milli Görüş istikametinde prensiplerimizden, kırmızı çizgilerimizden ödün vermeden ittifakımızı milletimizle yaparak tek başına seçimlere girmek üzere çalışmalarımız sürdürüyoruz."

"Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine bir an evvel inşallah dönerler"

Türkiye, Rusya ve Suriye arasındaki toplantıyı son derece olumlu karşıladıklarını dile getiren Erbakan, konuşmasına şöyle devam etti:

"Biz zaten uzun zamandan beri ifade ediyoruz. Suriye'deki mevcut yönetimle kavga ederek ve küs durarak sorunları çözebilmek mümkün değil. Hele hele bu saatten sonra hiç mümkün değil. Keşke en başından beri böyle bir tavır takınılsaydı. İran ve Suriye ile beraber Türkiye, bölgenin ülkeleri ve komşu ülkeleri olarak bu sorunun üstesinden gelselerdi. Hatta, hiç Rusya dahi bu işin içine dahil edilmeseydi ve Amerika da bölgeye müdahil olmasaydı. Bizim söylediklerimizi iktidar da söylüyor. Suriye yönetimi, rejimiyle gerekli görüşmelerin yapılması ve can güvenliğinin sağlanması, böylelikle de Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların, misafirlerin güvenli bir şekilde evlerine dönmelerinin sağlanması. Aklın yolu birdir bunun yapılması lazım. Bunun için de tabii bu görüşmelerin yapılması gerekiyor. Bu bakımdan olumlu karşılıyoruz. İnşallah bir an evvel oradaki şartlar uygun hale gelir ve can güvenliği temin edilmiş bir şekilde Suriyeli kardeşlerimiz ülkelerine bir an evvel inşallah dönerler."

HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davayı değerlendiren Erbakan, HDP'nin kapatılmasını doğru bulmadıklarını daha önce de ifade ettiklerini kaydetti.