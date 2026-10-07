Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi ifade verecek
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun talebi üzerine Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Kaya çifti, soruşturma kapsamında 'şüpheli' olarak ifade verecek.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) talebi doğrultusunda eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya ile eşi İlyas Kaya'nın mal varlıklarının dondurulması amacıyla ilgili kurumlara yazı gönderdi. Kaya çifti, yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade verecek.
Adliyeye ifade vermeye gidecekler
Fatma Betül Sayan Kaya ve İlyas Kaya'nın bugün İstanbul Adliyesi'ne giderek savcılığa ifade vermesi bekleniyor. SPK, çift hakkında 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet suçlaması kapsamında soruşturma yürütülmesine izin vermişti.
Görevinden ayrılmıştı
Soruşturmanın gündeme gelmesinin ardından Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa etmişti.
Hesaplarının dondurulması sonrasında Kaya çifti, SPK'nın oluşturduğu gönüllü ödeme mekanizmasına başvurmuştu. Başsavcılığın izin vermesiyle yatırımların ana para dışında kalan bölümünün TMSF bünyesindeki isteğe bağlı iade hesabına aktarıldığı bildirilmişti.
Adalet Bakanı Akın Gürlek de gönüllü iade mekanizmasından yararlanılmasının soruşturmanın sona erdiği anlamına gelmediğini açıklamıştı.