Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un savcılık ifadesi: Tehdit etmedim, uyardım

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının 19 Mayıs'taki Galatasaray-Fenerbahçe müsabakasının ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darbedildiği olaylara ilişkin soruşturması sürüyor.

Soruşturma kapsamında Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç bugün ifade vermek üzere Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne gitti. Basın Suçları Soruşturma Bürosu'nda ifadesi alınan Koç, işlemlerinin ardından adliyeden ayrıldı.

Ali Koç ifadesine neler söyledi?

Ali Koç, savcılıktaki ifadesinde, 19 Mayıs'ta oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından kulüp başkanı yetkisiyle sahaya girme hakkı olduğunu, bu sebeple maç sonunda sahaya girdiğini söyledi.

Hakkında bu konuyla ilgili neden şikayet yapıldığını anlamadığını dile getiren Koç, şunları kaydetti: "Eylemlerimde herhangi bir suç unsuru içeren davranış bulunmamaktadır. Zaten saha içerisine girdiğimiz sırada müsabaka ve seyir alanı tamamen boşaltılmıştı. Kimse yoktu. Yine aynı dosyada müşteki Eray Yazgan'a 'Buradan çıkmazsan dayak yiyeceksin' şeklindeki sözlerimin tehdit olduğu iddia edilmiştir. Ancak bu sırada ben ortam daha fazla gerginleşmesin diye bu kişinin uzaklaşması gerektiğini söyleyerek sadece uyarıda bulundum. Söylemlerimde tehdit unsuru bulunmamaktadır. Ben Eray Yazgan'a yönelik tehdit ve hakaret söylemlerinde bulunmadım. Selahattin Baki'nin küfür ettiğini duymadım. Sadece maçtan önce herhangi bir olaya karışmaması yönünde uyarmıştım. Bu nedenle saha içerisinde onu tekrar uyardım. Şikayet dilekçesinde belirtilen isnatların hiçbirisini kabul etmiyorum. Hakkımda takipsizlik kararı verilmesini talep ediyorum."