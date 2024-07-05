  1. Dünya Gazetesi
  2. Video Galeri
  3. Spor
  4. Ali Koç şüpheli olarak ifade verdi

Ali Koç şüpheli olarak ifade verdi

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin ardından yaşanan olaylara ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç şüpheli sıfatıyla ifade verdi.

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Abone ol

Hayati ARIGAN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 19 Mayıs’ta Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında RAMS Park'ta oynanan Fenerbahçe’nin 1-0 yendiği derbinin ardından yaşanan ve stadyum müdürü Ali Çelikkıran'ın darp edildiği olaylara ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında, Fenerbahçe Kulübü doktoru Ertuğrul Karanlık, eski Fenerbahçe yöneticisi Hulusi Belgü ve teknik direktör İsmail Kartal'ın oğlu Emre Kartal ifade vermiş ve haklarında yurt dışına çıkış yasağı ve ayda iki kez karakola imza atma şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmıştı.

1,5 saat ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı’nın olayla ilgili soruşturması devam ediyor. Soruşturma kapsamında, Ali Koç "şüpheli" sıfatıyla ifadeye çağrıldı. Ali Koç dün avukatlarıyla birlikte Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na giderek savcıya yaklaşık 1,5 saat ifade verdi. İfade işleminin ardından Koç adliyede ayrıldı. Koç’un adliyeden çıkışı sırasında güvenlik önlemi alındı. Basın mensuplarının görüntü almasının engellenmesi için bariyer çekildi.

Diğer Videolar
Biden-Trump tartışmasında Türkiye reklamı
Eylem Tok ve oğlunun yakalanma anları ortaya çıktı
154 kiloluk devasa balık... 4 kişi 1 saatlik mücadeleyle yakaladı!
3 saat rötarlı kalkan Hatay uçağında türbülans paniği
Çanakkale Boğazı orman yangınları nedeniyle kara dumanlara esir oldu!
ABD’de orman yangını: 14 bin 625 dönümlük alan yandı
Küllerinden yeniden doğuyorlar: Son yıllarda yanan ormanların değişimi böyle görüntülendi
İtalya parlamentosunda yumruklar havada uçuştu