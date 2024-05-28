Fenerbahçelilere ağır küfürler etmişti: 6 farklı suç kaydı var! 'Astrolog Meral' serbest bırakıldı

Fenerbahçe camiası ve taraftarlara yönelik yaptığı küfürlü paylaşımlar nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan resen soruşturma kapsamında dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Meral Güven, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

"Astrolog Meral" olayı

Geleceği ve gaybı bildiğini iddia eden "astrolog Meral" birkaç haftadır "Fenerbahçe şampiyon olacak" şeklinde yaptığı "kehanet"leriyle gündemde bulunuyordu.

Geçtiğimiz hafta Galatasaray'ın şampiyonluğu ilan etmesi üzerine taraftarlar kendisine sosyal medyadan tepki göstermiş, Meral Güven ise şahsi hesaplarından taraftar ve camiaya yönelik ağır küfürler etmişti.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuya ilişkin harekete geçmiş, "astrolog Meral" hakkında TCK'nın 216. maddesi kapsamında , "Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama"dan soruşturma başlatmıştı.

Soruşturmanın ardından Meral Güven, akşam saatlerinde ekipler tarafından gözaltına alınmıştı.

Astrolog Meral Güven kimdir?

12 yaşından beri astrolojik bakım yapma yeteneğine sahip olduğunu, hatta 7 yaşından itibaren farklı varlıkları görebildiğini iddia eden Meral Güven, başta YouTube olmak üzere sosyal medyada astrolojik değerlendirme ve yorum paylaşımı yapmakta.

Astrolog Meral Güven'in, "tehdit ve hakaret"ten iki olmak üzere, "kişilerin huzur ve sükununu bozma", "kasten yaralama", "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma" ile "taksirle yaralama" suçlarından toplam 6 kaydı olduğu bulunuyor.