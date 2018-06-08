FETÖ'nün çatı davasında 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.
Mahkeme, ayrıca FETÖ/PDY çatı davasında Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.
Kaynak: AA