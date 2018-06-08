ABONE OL GİRİŞ e-DÜNYA
26 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • FETÖ'nün çatı davasında 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

FETÖ'nün çatı davasında 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

FETÖ'nün çatı davasında 4 kişiye ağırlaştırılmış müebbet
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

Darbe girişiminden önce açılan FETÖ/PDY çatı davasında Hidayet Karaca, İlhan İşbilen, Alaeddin Kaya, Kazim Avcı ağırlaştırılmış müebbete çarptırıldı.

Mahkeme, ayrıca FETÖ/PDY çatı davasında Ali Çelik, Abdülkadir Aksoy ve Dilaver Azim "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan 10 yıl 6'şar ay hapis cezasına hükmetti.

Kaynak: AA

Son dakika fetö dava

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.