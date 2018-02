Gabriel: Türkiye ile ilişkiler her şartta devam edecek

17 Şubat 2018

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Münih'te devam eden 54. Uluslararası Güvenlik Konferansı'nda konuştu.

Deniz Yücel'in serbest bırakılması ve Türkiye ile ilişkileri değerlendirmesi istenen Sigmar Gabriel, "Alman gazeteci Deniz Yücel'in tutukluluğu ilişkilerin geliştirilmesi önünde çok önemli bir engeldi, fakat tek engel değildi. Yedi Alman devlet görevlisi Türkiye'de hapisten çıkarıldı ve Almanya'ya geldi. Fakat hala beş kişi daha hapiste. Avrupa'nın değerlerini düşündüğümüzde, Türkiye ile bu konuda ciddi fikir ayrılıklarımız var. Fakat her şeye rağmen, birçok soruda olduğu gibi Türkiye çok büyük ve önemli bir komşu. Uluslararası etkisi olan bir ülke. Şimdi bence bu momentumu kullanmalı, Türkiye ile her türlü teması sürdürmeli, her şeyin bir gecede olmasını beklememeliyiz. Çünkü burada iyi bir şeyi şartları daha da iyileştirmek için kullanmaktan başka bir yöntem düşünemiyorum" dedi.

"Türkiye ile her şartta diyaloğa devam edeceğiz"



"Biz de her fırsatı değerlendireceğiz, Türkiye ile iletişimi sürdüreceğiz" diyen Gabriel, "Bağımsız bir yargı sistemi oluşturulması, basın özgürlüğü, insan hakları gibi zorlu konularda Türkiye ile farklı fikirlere sahip olabiliriz. Ama bu gibi sorunları Türkiye ile resmi temasları sürdürmeden halledemeyiz" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde adalet, insan hakları ve basın özgürlüğü gibi zor konulara değinmeleri gerektiğine işaret eden Gabriel, bu konularda Türkiye ile hemen aynı fikirde olmayacaklarını ancak Türkiye tarafıyla görüşmeden de nasıl bu konuda yol alacaklarını bilemediğini söyledi.

Sigmar Gabriel, Avrupa'nın dünyadaki güçlü bir rolü olması gerektiğini belirterek, ''Avrupa'nın dünyada ortak güç projeksiyonuna ihtiyacı var.'' ifadesini kullandı.

Buna askeri olarak da hazırlıklı olunmasının dahil olduğunu dile getiren Gabriel, ''Dünyadaki et yiyiciler arasında tek vejetaryen olarak baya zor olacak.'' değerlendirmesinde bulundu.

"Artık ABD'yi tanıdığımıza emin olamıyoruz"

Konuşmasında Suriye'deki duruma da değinen Gabriel, yıllardır devam eden iç savaşın ve vekalet savaşının bir yöne doğru gittiğini belirterek, bunun Almanya'nın sıkı partnerleri içinde akut bir savaş tehlikesi anlamına gelebileceği uyarısında bulundu.

Gabriel, ABD ilişkilerine yönelik ''Artık Amerika'yı tanıdığımızdan emin olamıyoruz.'' ifadesini kullanarak ilişkilerdeki belirsizliğe dikkati çekti.