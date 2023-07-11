Gazeteci Merdan Yanardağ'a iki suçtan iddianame
TELE 1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ hakkında iki suçtan ceza istemiyle iddianame hazırlandı.
Haber Merkezi
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TELE1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 20 Haziran'da canlı yayındaki bir konuşmasının ardından gözaltına alınararak 'terör örgütü propagandası' suçlamasıyla tutuklanmıştı.
TELE 1'in haberine göre Merdan Yanardağ hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.
Yanardağ’a ‘terör örgütü propagandası yapmak’ ile ‘suç ve suçluyu övmek’ suçlamasıyla hapis cezası talep edildi.
Yanardağ 14 gündür tutuklu.