Gece saatlerine dikkat: Yağışlar bu bölgelerde etkili olacak

Dünya'yı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre yurt genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava etkisini sürdürecek. Trakya kesimi, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güneybatısı, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor.

Ayrıca Afyonkarahisar çevreleri ile Çanakkale ve Hatay kıyılarında da gün içerisinde yağış geçişleri görülecek. İstanbul'un Avrupa Yakası'nda ise gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış ihtimali bulunuyor.

Marmara ve Karadeniz'de sis uyarısı

Sabah saatlerinde Marmara'nın kuzeyi ile Batı ve Orta Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor. Görüş mesafesinde azalmaya neden olabilecek sis nedeniyle özellikle sürücülerin dikkatli olması gerekiyor.

Sıcaklıklar değişmeyecek

Meteoroloji, hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklemediğini açıkladı. Ülke genelinde sıcaklıkların mevsim normallerine yakın seyretmesi öngörülüyor.

Günün en yüksek sıcaklıklarının İstanbul'da 29, Ankara'da 29, İzmir'de 32, Antalya'da 28, Diyarbakır'da 35 ve Şanlıurfa'da 36 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Yağışlar kuzey ve iç kesimlerde yoğunlaşıyor

Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon başta olmak üzere birçok noktada sabah saatlerinden itibaren sağanak yağış görülecek. Erzurum ve Kars çevrelerinde de aralıklı gök gürültülü sağanak yağışların etkili olması bekleniyor.

İç Anadolu'da Konya çevrelerinde öğleden sonra, Ankara, Aksaray ve Kırşehir'de ise gece saatlerinden itibaren yerel yağış geçişleri tahmin ediliyor.

Meteoroloji'den herhangi bir uyarı yok

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan son değerlendirmede, ülke genelinde güncel meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi. Ancak yağış beklenen bölgelerde ani sağanaklar ve gök gürültüsü nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.