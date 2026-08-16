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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında küçük çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili soruşturma kapsamında bir zanlı gözaltına alındı.

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Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçında çocuğun formasının çıkarttırılmasıyla ilgili bir şüpheli yakalandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Eryaman Stadı'ndaki müsabakada yaşanan olaya ilişkin şüpheli Ş.A. hakkında "Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından soruşturma başlatıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri inceleyen ekipler, görevli polisin küçük çocuğu kucağına alıp güvenli alana götürdüğünü ve çocuğa yönelik herhangi bir fiziki temasa rastlanmadığını tespit etti.

Çocuğa tepki gösterdiği belirlenen Ş.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı - AA
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