Girne’de batan yolcu gemisinden acı haber: Can kaybı 20 oldu

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KKTC Başbakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Girne açıklarında batan yolcu gemisinin ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesede daha ulaşıldığı, kimlik tespiti için DNA çalışmasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazanın ilk anından itibaren tüm kayıplara ulaşabilmek amacıyla devletin tüm imkanlarının seferber edildiği ve arama çalışmalarının bugüne kadar kesintisiz şekilde devam ettiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Kayıplarımızın tamamına ulaşılıncaya kadar arama çalışmaları aynı kararlılıkla sürdürülecek ve devletimizin tüm imkanları seferber edilmeye devam edilecektir. Kazada hayatını kaybeden insanlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır ve metanet diliyoruz."

Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 20'ye yükseldi, kayıp 8 kişiyi arama çalışmaları sürdürülüyor.

KKTC'deki Girne Limanı ile Mersin'deki Taşucu Limanı arasında sefer yapan "Filo Jet" isimli yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne'den hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başlamış, Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı sırada batmıştı.