Hafta sonu sıcaklıklar yükseliyor: Temmuzun ikinci yarısı için aşırı sıcak uyarısı
Hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının 3-4 derece yükselmesi beklenirken, temmuzun ikinci yarısında Türkiye, aşırı sıcak hava dalgasının etkisi altına girecek. İstanbul'da pazar günü 32-33, İzmir'de 38, Diyarbakır'da ise 41 derece sıcaklık bekleniyor.
Türkiye'de hafta sonundan itibaren hava sıcaklıklarının yeniden yükselişe geçmesi bekleniyor.
Avrupa'da etkisini sürdüren sıcak hava dalgasının önümüzdeki günlerde Türkiye'ye ulaşacağı, temmuz ayının ikinci yarısında ise sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkabileceği tahmin ediliyor.
Meteorolojik değerlendirmelere göre, hafta sonuyla birlikte sıcaklıklar yurt genelinde 3-4 derece artacak. İstanbul'da pazar günü hava sıcaklığının 32-33 derece, Ankara'da 33 derece, İzmir'de 38 derece ve Diyarbakır'da 41 derece seviyelerine ulaşması bekleniyor.