Hakkari'de polis noktasına yıldırım düştü: 3 yaralı
Hakkari'de etkili olan yağışlarla birlikte polis noktasına yıldırım düşmesi sonucu 2'si polis, 1'i güvenlik korucusu olmak üzere 3 kişi yaralandı.
Hakkari kent merkezindeki Gazi Mahallesi'nde bulunan ve kale 3 olarak tabir edilen polis kontrol noktasına yıldırım düştü. İHA'nın haberine göre, yıldırımın düşmesi sonucu 2 polis memuru ve 1 güvenlik korucusu yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi acil servisinde tedavi altına alınırken, yetkililer 3 yaralının da hafif şekilde yaralandığını bildirdi.
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