"Hastalığı nedeniyle ağır stres altındaydı"
Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle İstanbul Kent Üniversitesi'nden açıklama geldi. Yapılan açıklamada, Yılmaz'ın hastalığı nedeniyle ağır stres altında olduğunu belirtildi.
İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Beykoz'daki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.
Üniversitenin icra kurulu üyesi olan Yavuz Yılmaz'ın bir süredir "Temporal Lop Epilepsi" hastalığından muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamayarak 16 Aralık 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Nur içinde yatsın."
Başbakan Yıldırım'dan taziye ziyareti
Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Beykoz'daki eve gitti.
Kaynak: AA