"Hastalığı nedeniyle ağır stres altındaydı"

17 Aralık 2017

İstanbul Kent Üniversitesi Mütevelli Heyeti, Beykoz'daki evinde ölü bulunan Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Üniversitenin icra kurulu üyesi olan Yavuz Yılmaz'ın bir süredir "Temporal Lop Epilepsi" hastalığından muzdarip olduğu ve tedavi gördüğü belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Hastalığın doğal süreci çerçevesinde oluşan son dönemde giderek ağırlaşan ve felce doğru ilerleyen komplikasyonları nedeniyle ağır stres altındaydı. Bu manevi baskıya dayanamayarak 16 Aralık 2017 günü hayata veda eden çok sevgili Yavuz Yılmaz'ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Hatırası ve üniversitemize yaptığı katkılar her zaman hatırlanacaktır. Nur içinde yatsın."

Mesut Yılmaz'ın acı günü

Başbakan Yıldırım'dan taziye ziyareti

Öte yandan Başbakan Binali Yıldırım, eski Başbakanlardan Mesut Yılmaz'a taziye ziyaretinde bulunmak üzere Beykoz'daki eve gitti.

Kaynak: AA