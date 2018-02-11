HDP yeni Eş Genel Başkanlarını seçiyor

11 Şubat 2018

HDP'nin 3. Olağan Kongresi bugün Ankara Spor Salonu'nda yapılacak.

Ana sloganı "Dirençliyiz, umutluyuz, kararlıyız" olan kongreyi izlemek için gelenler, yoğun güvenlik önlemleri altında spor salonuna alınıyor. Güvenlik güçlerinin yanı sıra HDP görevlileri de salona girenleri ayrıca arıyor.

Kongrenin yapılacağı salona kurulan dev ekrandan HDP'nin tutuklu milletvekillerinin fotoğrafları yansıtılıyor. Salonda, "Adalet", "Demokrasi", "Gazetecilere Özgürlük", "Gençlik Tektipleşmiyor", "İnançlara Özgürlük" gibi pankartlar yer alıyor.

Buldan ve Temelli oylanacak

Tek liste ile girilecek seçimde, Eş Genel Başkanlık için İstanbul Milletvekili Pervin Buldan ve 25. Dönem Milletvekili Sezai Temelli oylanacak.

Kongrede, Parti Meclisi ile Disiplin ve Danışma Kurulu üyeleri de belirlenecek.

Kaynak: AA