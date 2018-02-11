ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
5 °C

HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu

HDP 3’üncü Olağan Kongresinde partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

HDP'nin yeni eş genel başkanları belli oldu
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

HDP 3’üncü Olağan Kongresinde delegelerin 823 oyuyla partinin eş genel başkanlığına Pervin Buldan ve Sezai Temelli seçildi.

Sezai Temelli teşekkür konuşmasında, “Herkes herkese sarılsın. Hepimizin verdiği sözler var. Bu sözleri tutacağız mutlaka kazanacağız” dedi.

Pervin Buldan da emeği geçen herkese teşekkür ettiğini belirterek, “Türkiye’nin her yerinden gelen halklarımıza, Hepimizin yolu açık olsun. Hep birlikte kazanacağız. Selahattin Başkanın dediği gibi ‘O gemiyi limana çıkaracağız’” diye konuştu.

Kaynak: DHA

Son dakika hdp kongre seçim

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.