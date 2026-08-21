Hilmi Tuna Kuriş yakalandı

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında haklarında arama kararı bulunan Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz'ın yurt dışına kaçmak üzere hazırlık yaptıkları belirlendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda şüphelilerin bulunduğu yer tespit edildi.

Muğla Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen çalışma sonucunda Hilmi Tuna Kuriş ve Erhan Yılmaz, Marmaris'in Bozburun bölgesinde yakalandı.

Araç eski bakana tahsisli çıktı

Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin Muğla’ya götürülmesinde kullanılan 34 SL 313 plakalı aracın, eski İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin adına 2030 yılına kadar tahsisli olduğu belirlendi.