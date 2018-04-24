İlk görüşme bitti, ikincisi için sözleşildi

24 Nisan 2018

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve beraberindeki parti heyeti, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etti.

Görüşme sonrası konuşan Akşener, "Son gelişmeleri değerlendirdik. Bugün İYİ partinin bizlerin önüne kurulan tuzakların aşılmasında sayın Karamollaoğlu ve arkadaşlarının katkıları yakinen biliyoruz. Kendilerine huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İYİ Parti olarak tuzak ve hile kovma masası kurmayı düşünüyoruz. Sayın Karamollaoğlu ile uzun bir Türkiye değerlendirmesi yaptık. Görüşmelerimiz sürecek" dedi.

"Bir kutuplaşma olarak görmüyoruz"

Temel Karamollaoğlu ise, "Şimdi inşallah seçime gidiliyor. Türkiye meseleleri ve dünyayı çok samimi bir şekilde görüştük. Detaylarda belki bir takım farklı yaklaşımlar olabilir ama ümit ediyorum ki ben bu görüşmelerimiz devam edecek. Seçimlerde iyi bir netice alacağız. Türkiye'mizin geleceği bu seçimlerle belirlenecek. Allah yardımcımız olsun. Bu dönemde elbette ittifaklara ihtiyacımız var. Biz bunu bir kutuplaşma, kamplaşma olarak görmüyoruz. Gelişmeleri son kertede neticelendirmeye çalışacağız. İnşallah tekrar kendileri ile bu haftanın sonuna doğru bir görüşmemiz olur. Gelişmeleri bir defa daha son celsede neticelendirmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Karamollaoğlu, gazetecilerin, 'Abdullah Gül'ün ortak aday olacağı' yönündeki sorusuna ise, "Siz soru sormakta serbestsiniz. Biz de kendi üslubumuzca cevap vermekte serbestiz. Şu sıralarda takdir edersiniz ki bu tip detay konular hakkında fikir beyan etmek isabetli olmaz. Kesin netice elde edilince veya kararlar kesinleşince kamuoyuna duyurulur" yanıtını verdi.

Karamollaoğlu, yarın da Abdullah Gül'ü ziyaret edecek. Karamollaoğlu dün de CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya gelmişti.

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Kaynak: DHA