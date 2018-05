İnce, Akşener ikinci tura kalırsa ne yapacağını açıkladı

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce basın ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi.

Buradaki konuşmasında ekonomiye ilişkin eleştirilerini sıralayan İnce, "Doktor hastaya doping ilaçlarını verdi, hızlı koştu ama kalp krizi kapıda bekliyor. Ekonomimizi de ekonomik kriz kapıda bekliyor. Böyle bir ülke yönetimi olmaz. Bu ülkeyi çağdaş ülkelerde olduğu gibi yöneteceğiz hep birlikte." değerlendirmesinde bulundu.

"Her eve iş her aileye ev"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, sloganlarının "her eve iş, her aileye bir ev" olduğuna değinerek, "Her eve iş, her aileye ev, bunu başarabiliriz. 3,5 tarafı denizlerle çevrili bu güzel ülkede ne yazık ki soygunlar, hırsızlıklar yüzenden hepimiz fakir yaşıyoruz." diye konuştu.

"Her yıl mal varlığımı açıklayacağım"

Dün Türkiye'nin en yoksul ilinden mal varlığını açıkladığını bildiren İnce, "Önce sen zenginleşeceksin, sonra ben. Senden önce zenginleşirsem hesap sor. Her yıl mal varlığımı açıklayacağız. Siyasetçi bunu yapmalı. Siyasetçilere utanma duygusunu yeniden hatırlatacağız, utanacaklar." dedi.

"Akşener beni yardımcısı yaparsa olurum"

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Meral Akşener'in cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalmasına ilişkin, "Meral Hanım çok iddialı ikinci tura kalacağına dair. Şayet ikinci tura Meral Hanım kalırsa ne düşünürsünüz, siyaseti bırakır mısınız?" sorusu üzerine, şunları söyledi:

"Beni yardımcısı yaparsa olurum. Hiç öyle bir kompleksim yok benim. Hiç düşünmeden. Beni yardımcısı yaparsa olurum, otobüsün üstüne binerim, karış karış Türkiye'yi gezerim seçilmesi için. Biz memleket derdindeyiz ya Muharrem İnce'ye koltuk aramıyoruz ama şundan emin olun ben öyle bir kadroyla, öyle bir ekiple, öyle liyakat sahibi insanlarla yöneteceğim ki bu ülkeye demokrasi gelecek, önce demokrasi."

Katılımcılara, "Siz şu anda bu ülkenin mahkemelerine güveniyor musunuz?" sorusunu yönelten İnce, salondan yükselen "hayır" cevabı üzerine, "Ben de güvenmiyorum, kimse güvenmiyor. Bizim kuracağımız bu düzende Erdoğan da rahat edecek. Gelecek Rize'ye orada yazlığı da var, oturacak orada çayını, kahvesini içecek. Birinci dönem çıraklık dönemiydi, ikinci dönem kalfalık dönemi, üçüncü dönem ustalık dönemi e bir de emeklilik dönemi yaşayın bir şey olmaz." diye konuştu.