İnce: Gençleri FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim

16 Haziran 2018

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, Sancaktepe'de düzenlenen mitingde halka seslendi.

İnce, ülkede kadın, erkek, sağcı, solcu, Alevi, Sünni, Türk, Kürt, başı örtülü ve başı açık ayrımcılığının olmayacağını, 81 milyonu kucaklayacağını belirterek, Kamu İhale Kanunu'nun sürekli değişmeyeceğini, Türkiye'den 1 liraya alınan zeytinyağının İtalya'da şişeletilip 20 liraya satılmasına izin vermeyeceklerini, sanayinin atıl olan dörtte birinin devreye sokulacağını, insan kaynaklarının heba edilmeyeceğini, çiftçinin borçlarının faizinin silineceğini, esnafın borçlarının yeniden yapılandırılacağını anlattı.

Türkiye'de yüz kadından 32'sinin çalıştığını, kadınların çalışmasındaki en büyük engelin çocuk bakımı olduğunu anlatan İnce, şöyle devam etti:

"Her mahalleye bir kreş açacağız. Bu kreş ucuz olacak. Gönül rahatlığıyla çocuğunu bırakacaksın. Sloganımız şu; Çocuk kreşe, kadın işe. Her aileye bir ev, her eve bir maaş. Gençler sizi FETÖ gibi yapılara teslim etmeyeceğim, muhtaç bırakmayacağım. Fizik öğretmeni olarak atanamayan öğretmenlere sesleniyorum, 'Muharrem ağabeyiniz hepinizi atayacak sizin'. Bana meydanlarda soruyor, 'parayı nereden bulacaksın?' diyor. Söyleyeyim Erdoğan, Suriyelilere 40 milyar doları nereden bulduysan, ben de oradan bulacağım."

İnce, mitinglerine insanların taşınmadığını, herkesin gönüllü olarak geldiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Hep birlikte 24 Haziran'da sandık başında olacağız. Ondan önce yapacağımız bir iş var. Herkes 3 kişiyi ikna edecek. Oyunu kullandıktan sonra eve gitmek yok, okulda bekleyeceksin. Sonra, ilçe seçim kurulunda duracaksın. Yüksek Seçim Kurulu'nda bir numara olur mu? Merak etmeyin Muharrem İnce orada olacak. Bütün avukatların cübbelerini arabalarında hazır tutmalarını istiyorum. Her an sizi Ankara'ya çağırabilirim 24'ünde. 50 bin avukatla YSK'nın önünde olacağım. Cübbeleriyle birlikte 50 bin avukat. Yalova Belediye seçimlerini hatırlıyor musunuz? Orada beklediğimi hatırlıyor musunuz sabahlara kadar. Çaldırdım mı? Çalamazlar merak etmeyin. Merkez Bankası'nda yamuk olur Muharrem İnce'de olmaz."

