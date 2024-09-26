İsrail, Lübnan-Suriye sınırını vurdu
İsrail ordusu, Hizbullah’ın silah tedariki için kullandığı öne sürülen Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıya saldırı gerçekleştirdi. Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh, sınırdaki bir köprünün Suriye tarafının vurulduğunu aktardı.
İsrail Savunma Kuvvetlerinden (IDF) yapılan açıklamada, Suriye-Lübnan sınırındaki altyapının hedef alındığı bildirildi.
Açıklamada, "İsrail Hava Kuvvetleri’ne ait savaş uçakları, Hizbullah’ın Suriye’den silah tedariki için kullandığı Suriye-Lübnan sınırındaki altyapıyı vurdu. Bu silahları İsrailli sivillere karşı kullandı. İsrail Savunma Kuvvetleri, Hizbullah terör örgütünün Suriye topraklarından Lübnan’a silah taşıma ve silahlanma girişimlerine karşı saldırılarını ve eylemlerini sürdürecek" ifadeleri kullanıldı.
Lübnan Ulaştırma Bakanı Ali Hamieh yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Lübnan’a geçiş sağlayan bir köprünün Suriye tarafına hava saldırısı düzenlediğini aktardı.