İstanbul sınav kararı: Pazar günü toplu ulaşım ücretsiz mi?

İstanbul'da, 2 Haziran Pazar günü gerçekleşecek Liselere Geçiş Sistemi Sınavı (LGS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'na (YDUS) katılacak öğrenciler ve sınav görevlileri için İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşımı ücretsiz hale getiriyor.

İstanbulkart sahipleri, Metro İstanbul, İETT ve Şehir Hatları'nda geçerli olacak ücretsiz ulaşım hizmetinden sınav belgelerini göstererek faydalanabilecekler.

İETT ve Şehir Hatları, sınav günü için ek seferler düzenleyecek. Avrupa yakasında 23 hatta 28, Anadolu yakasında ise 47 hatta 86 ek sefer planlanıyor. Şehir Hatları ise normal seferlere ek olarak belirli saatlerde ek seferler düzenleyecek. Bu önlemlerle öğrencilerin sınav günü ulaşımları için daha güvenli ve rahat bir ortam sağlanacak.

Her iki sınav için geçerli olacak ücretsiz toplu ulaşımdan faydalanmak isteyenlerin sınav belgeleri veya görevli belgelerini göstermeleri yeterli olacak. Sınav başlangıcının 2 saat öncesinden başlayan ücretsiz ulaşım imkanı, sınav bitişinin 2 saat sonrasına kadar devam edecek.

Zabıta görev başında olacak

İBB şantiyeleri öğrencilerin sınav konsantrasyonu etkilememek için özen gösterecek. İBB birimleri dikkat dağıtacak hiçbir çalışmanın yapılmaması ve tüm şantiyelerin iş programlarını sınav saatine göre programlaması konusunda dikkatli olacak.

Öte yandan İBB Zabıta Daire Başkanlığı sınav süresince sükuneti sağlamak için görev başında olacak. Sınav yapılacak okul çevrelerinde dilencilik, seyyar satıcılık, işgal olumsuzlukların engellenmesi ile fabrika, oto yıkama, inşaat faaliyeti gibi çalışmalardan dolayı oluşabilecek gürültü şikayetlerine müdahale edilebilmesi amacıyla bölgelerde hazır ekip bulunduracak.