İstanbul Valisi Davut Gül: Altı ayda 947 etkinlikte İsrail protesto edildi

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 6 Nisan'da düzenlenen protesto gösterisinin ardından bazı kişilerin gözaltına alınma şekilleri eleştiri konusu olmuştu.

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kentte İsrail'i protesto gösterilerine izin verildiğini anımsattı.

"İstanbul'da, Filistin'e destek, İsrail'i protesto etmek amacıyla son 6 ay içerisinde 947 etkinlik gerçekleştirilmiştir" bilgisini veren Gül, tarihinde hiçbir gösteriye tahsis edilmeyen Galata köprüsü dahil makul olan tüm taleplerin karşılandığını kaydetti.

'Marjinal gruplar'

Gül şöyle devam etti: "Tüm toplumsal olaylarda olduğu gibi Filistin konusunda da genel güvenliği etkilemeyecek her yere izin verilmektedir. Farklı şer odaklarının ittifakıyla oluşturulan marjinal grupların 'iyi niyetli' vatandaşlarımızı kullanarak devletimizin ve milletimizin fedakarlıklarını yok sayıp beşinci kol faaliyetleri yaptığının farkındayız! Katil aranıyorsa İsrail'e ve kendilerine destek veren aynı dış güçlere baksınlar."