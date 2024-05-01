İstanbul Valisi Gül'den 1 Mayıs mesajı

Taksim Meydanı'nda 1 Mayıs kutlamalarına izin vermeyen İstanbul Valisi Davut Gül, alınan tedbirler sayesinde kentin zarar görmediğini belirterek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya, mülki idare amirlerine ve kolluk kuvvetlerine teşekkür etti. Vali Gül, "Ulaşım kısıtlaması ve diğer tedbirler nedeniyle verdiğimiz geçici rahatsızlık nedeniyle herkesten özür dilerim" dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Davut Gül, şu ifadeleri kullandı:

"1 Mayıs tedbirleriyle, gözbebeğimiz İstanbul’umuzun zarar görmemesine büyük katkı sağlayan; Başta İçişleri Bakanımız Sn. Ali YERLİKAYA olmak üzere, mülki idare amirlerimize, emniyet müdürlerimize, jandarma ve sahil güvenlik komutanlarımıza, kolluk kuvvetlerimize, tüm kamu görevlilerine ve ferasetiyle her zaman dünyaya örnek olan 16 milyon İstanbullu hemşehrimize sonsuz teşekkür ederim. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için aldığımız tedbirlerlerle ( ulaşım kısıtlaması vb.) geçici rahatsızlık verdiğimiz herkesten çok özür dilerim. Rabbim milletimiz ve devletimizi her türlü kaza ve beladan muhafaza eylesin"