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İstanbul'da PKK operasyonu: 19 gözaltı

İstanbul'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda, 19 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul'da PKK operasyonu: 19 gözaltı
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İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte PKK/KCK adına faaliyette bulunan ve 15 Şubat tarihi öncesi eylem hazırlığında olduğu tespit edilen Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) yapılanmasına mensup şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma kapsamında, 10 ilçede 26 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 19 zanlıyı gözaltına aldı.

Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

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