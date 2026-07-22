İstanbul'da sağanak etkili olacak: AKOM saat vererek uyardı

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), İstanbul ve Marmara'nın kuzey kesimlerinin Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini duyurdu.

Meteorolojik değerlendirmeye göre hava sıcaklıkları bu akşam saatlerinden itibaren düşecek. Sağanak yağışların ilk olarak saat 18.00 sıralarında Çatalca ve Silivri çevrelerinde başlaması, gece 23.00'ten sonra ise kent genelinde etkisini artırması bekleniyor.

Perşembe sabahına kadar sürecek

AKOM, yağışların perşembe günü saat 10.00'a kadar aralıklarla devam edeceğini, bazı bölgelerde metrekareye 10 ila 25 kilogram arasında yağış düşebileceğini bildirdi.

Sıcak ve nemli hava ile kuzeyden gelen serin havanın karşılaşması nedeniyle atmosferde oluşacak kararsızlığın, yağışların yer yer tahminlerin üzerine çıkmasına neden olabileceği belirtilirken, şimşek ve yıldırım riskine de dikkat çekildi.

Vatandaşlara tedbir çağrısı

AKOM, ilgili kurumların mazgal ve yağmur suyu hatlarının temizlenmesi, kritik noktalarda ekiplerin hazır bulundurulması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.