İstanbul’da tarihi eser operasyonu: Yesarizade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’ye ait tablo da ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kültür varlıkları ve tarihi eserlerin yasa dışı ticaretinin önlenmesine yönelik kapsamlı bir çalışma yürüttü.

Bu kapsamda mart ayında Maltepe ve Beykoz ilçelerinde belirlenen iki ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

Osmanlı, Selçuklu ve antik dönemlere ait eserler bulundu

Şüphelilere ait ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, başta Selçuklu ve Osmanlı dönemleri olmak üzere Anadolu’nun farklı medeniyetlerine ve tarihî dönemlerine ait toplam 374 eser ve obje ele geçirildi.

Ele geçirilen eserler arasında, Osmanlı’nın önemli hattatlarından ve Sultan Abdülmecid’in hocası olarak bilinen Yesarizade Kazasker Mustafa İzzet Efendi’nin yaptığı belirtilen bir tablo da yer aldı.

Ayrıca İstanbul’un farklı noktalarında bulunan tarihi çeşmelerden çalındığı belirtilen 41 musluk da operasyon kapsamında ele geçirildi.

Sikkeler, beratlar, ikonalar ve Osmanlı eserleri

Ele geçirilen eserler arasında, Antik Yunan, Roma ve Bizans dönemlerine ait olduğu değerlendirilen 17 sikke, Osmanlı dönemine ait 15 padişah beratı, 13 Tophane işi fincan ve fincan altlığı, 9 sürahi ve mangal, 8 Geç Bizans dönemi ikona, 8 tarihi ibrik, 6 el yazması belge, 5 pişmiş toprak kandil, 5 klasik Osmanlı çini sanatı karakteristiği taşıyan karo parçası, 4 adet 19. yüzyıla ait yağlı boya tablo, 2 el dokuması Uşak halısı, mors dişinden saplı yatağan, 2 Enveriye kama, 1 pişmiş toprak amfora ve 2 hat levha da bulunuyor.

Eserler müzelere teslim edilecek

Operasyonlarda ele geçirilen tarihi eserler, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Fatih’teki Vatan Caddesi yerleşkesinde sergilendi.

Eserlerin İstanbul Türk ve İslam Eserleri Müzesi, İstanbul Arkeoloji Müzeleri ve Ayasofya Tarihi Müzesi’ne teslim edileceği belirtildi.