İstanbul'da trafik durma noktasına geldi: Haftanın ilk iş gününde yoğunluk yüzde 76 oldu
Haftanın ilk iş gününde İstanbul’da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu arttı. İBB verilerine göre kent genelindeki yoğunluk saat 08.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
Megakent İstanbul’da haftanın ilk iş gününde sabah saatleriyle birlikte trafik yoğunluğu belirgin şekilde arttı. Özellikle ana arterlerde araç trafiği zaman zaman durma noktasına geldi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) verilerine göre, kent genelindeki trafik yoğunluğu saat 08.45 itibarıyla yüzde 76 seviyesine ulaştı.
Mecidiyeköy istikameti başta olmak üzere bazı bölgelerde yaşanan yoğunluk kameralara yansıdı.
