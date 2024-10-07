İstanbul’daki çifte cinayetin perde arkası: İkbal Uzuner’in babası olay gününü ve öncesini anlattı

İstanbul’da Semih Çelik tarafından öldürülen iki genç kızdan biri olan 19 yaşındaki İkbal Uzuner’in babası Hasan Uzuner’in, polise verdiği ifadeye ulaşıldı. Olayın yankıları devam ederken, baba Uzuner’in anlattıkları kan dondurdu.

Baba Uzuner, kızının liseyi Fatih’te okuduğunu ve Semih Çelik’le okulda tanıştıklarını belirtti. İkbal’in bu süreçte iki kez evden kaçtığını, birinde Semih’in evinde bulduklarını, diğerinde ise polis tarafından Edirnekapı otobüs duraklarında otururken bulunduğunu söyledi. Uzuner, kızının Semih’le yaşadığı sorunlar nedeniyle okulunu değiştirdiğini ve uzun bir süre psikolojik destek aldığını ifade etti.

Kızının bir dönem Semih Çelik ile arkadaşlık ettiğini ancak sonrasında yaşananlardan dolayı psikolojisinin bozulduğunu belirten Uzuner, “Kızım benden kedi istedi, kedi aldım. Kediyle ilgilenirken psikolojisi düzeldi. Son 1,5 yıldır gayet iyiydi, bizimle ilişkisi iyiydi” dedi. Semih Çelik’in annesinin kendilerini arayarak “Oğlumun yeni bir kız arkadaşı var, artık kızınızı rahatsız etmeyecek” demesi üzerine rahatladıklarını söyleyen acılı baba, bu süre zarfında kızının Semih ile hiçbir şekilde iletişim kurmadığını vurguladı.

“Kızımın telefonunu başka bir erkek açtı”

Hasan Uzuner, olay günü yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: “Olay günü eşim kızımı aramış, telefonunu bir erkek açmış ve ‘Merak etme, kızın emin ellerde’ demiş. Eşim tekrar aradığında ise başka bir erkek açmış ve telefonun surlardan düştüğünü söylemiş. Yerini tarif edip, gelip telefonu alabileceğimizi belirtmiş. Bunun üzerine ben de kızımı aradım ama telefonu açan kişi bana sadece annesine teslim edeceğini söyledi.”

Kızının telefonunu almak için eşini de alarak olay yerine gittiğini belirten baba Uzuner, telefonu evsiz bir adamın bulduğunu ve surların üzerinden düştüğünü söylediğini dile getirdi. Surların üzerine çıkmayı denediklerini ama teller nedeniyle çıkamadıklarını ifade eden Uzuner, aşağı indiklerinde kalabalık bir grubun surlara baktığını gördüklerini ve kızının cansız bedenini o anda fark ettiklerini belirtti.

“Kızımın kafasını gördüm”

Acılı baba, yaşadığı o anları anlatırken gözyaşlarına boğuldu: “Belki kızımız kalabalığın içindedir diye oraya doğru yürürken kızımın mübarek kafasını gördüm” dedi. Baba Uzuner’in ifadesi, yaşanan vahşetin boyutlarını bir kez daha gözler önüne serdi.

Soruşturma devam ediyor

Polis ekipleri, İstanbul’da yaşanan bu korkunç olayla ilgili soruşturmayı derinleştirerek sürdürüyor. Semih Çelik’in geçmişi ve olayın detayları incelenirken, psikolojik durumunun ve saldırganlığının sebeplerine yönelik araştırmalar yapılıyor. Öte yandan, hayatını kaybeden İkbal Uzuner’in yakınları ve kamuoyu adaletin yerini bulmasını istiyor.

Adalet beklentisi

Uzuner ailesi, kızlarının bu şekilde hayatını kaybetmesine neden olan Semih Çelik’in geçmişteki davranışlarının göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguladı. Hasan Uzuner, “Kızımı korumak için elimden geleni yaptım ama o adam bizi kandırdı, kızımı kandırdı. Adaletin yerini bulmasını istiyorum” dedi.