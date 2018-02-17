ÜYE OL GİRİŞ e-DÜNYA
7 °C
  • Haberler
  • Gündem
  • İsveç, FETÖ bağlantılı 168 kişinin iltica talebini reddetti

İsveç, FETÖ bağlantılı 168 kişinin iltica talebini reddetti

İsveç devlet radyosu SR'nin haberine göre, iltica başvurusunda bulunan FETÖ bağlantılı 183 kişiden 168'ine ret yanıtı verildi, 15'inin talebi ise kabul edildi.

İsveç, FETÖ bağlantılı 168 kişinin iltica talebini reddetti
Paylaş Tweetle Paylaş Paylaş E-Bülten A+ A-

İsveç devlet radyosu SR'nin, İsveç Göçmen Ofisinin açıklamasına dayandırdığı haberde, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) bağlantılı 183 kişinin iltica başvurularının karara bağlandığı bildirildi. Haberde, bu kişilerden 168'ine ret yanıtı verildiği, 15'inin talebinin kabul edildiği belirtildi.

Daha önce FETÖ'ye ait bir okulda müdürlük yapan ve örgütün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından Türkiye'den kaçarak İsveç'e sığınan Ömer Türk ise SR'ye yaptığı açıklamada, iltica başvurusunun kabul edilmediğini belirterek, kendisi için güvenli olmadığı gerekçesiyle Türkiye'ye dönmek istemediğini söyledi.

Öte yandan, Göçmen Dairesi Yardımcı Hukuk Şefi Carl Bexelius da konuyla ilgili açıklamasında, "Gülen sempatizanı olunsa da Türkiye'ye dönmesinde sakınca görmüyoruz fakat hapse girme riski büyükse o zaman ilticasını kabul ediyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Son dakika iltica isveç FETÖ

Yorumlar

Yorum yapabilmek için lütfen giriş yapınız. Daha önce üye olmadıysanız lütfen üye olunuz.
Giriş Yap Üye Ol!

Güncel gelişmelerden anında haberdar olun!
dunya.com'a girmeden de haberleri takip edebilirsiniz.