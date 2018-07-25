İYİ Parti Olağanüstü Kurultayı 12 Ağustos'ta

25 Temmuz 2018

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin kurultay bilgilerini paylaştı. 12 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da Ankara ATO Congresium Kongre Salonunda gerçekleştirilecek olan kurultay gündemi şu şekilde belirlendi:

Yoklama ve açılış, Kurultay Divan Başkanı ve Başkanlık Divanı seçimi (1 Başkan 2 Başkan Yardımcısı, 4 Katip Üye), saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması, Anıtkabir ziyaret heyetinin tespiti, Parti Tüzüğü ve Parti Program Komisyonlarının kurulması ve çalışması, Genel Başkan Meral Akşener'in konuşması, Parti Tüzüğü ve Parti Programı Komisyonlarından gelen raporların okunması ve oylanması, genel başkan adaylarının konuşması, seçimler, genel başkan seçimi, Genel İdare Kurulu (80 asıl, 25 yedek üye) ve Merkez Disiplin Kurulu (11 Asıl 7 yedek üye) üyeliklerinin seçimi, dilek ve temenniler, Genel Başkanın teşekkür konuşması, kapanış.

Ayrıca Kurultay'ın, gündem maddeleri tamamlanıncaya kadar aralıksız devam edeceği ve yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde İYİ Parti 2. Olağanüstü Kurultayı'nın aynı gündemle 13 Ağustos Pazartesi günü aynı yer ve saatte yapılacağı belirtildi.

Akşener: Aday olmama konusunda kararım kesin

Kaynak: İHA