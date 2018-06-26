İYİ Partili Halaçoğlu'ndan partisine eleştiri

26 Haziran 2018

İYİ Parti kurucularından Yusuf Halaçoğlu, parti Genel Başkanı Meral Akşener tarafından bugün yapılan açıklamalara tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan Halaçoğlu, "Tek adam rejimini engellemek, parlamenter sisteme geri dönmek için mücadele ettik. Sonuçta başaramadık. Şimdi İYİ Parti yönetimi çıkmış 'başarılı olduk' diyor. Yani biz milletvekilliği için mi yola çıkmıştık? Nasıl başarılı oldunuz? Cumhurbaşkanı olacağım diye çıkıp yüzde 7 oy aldınız. Bu başarı mı?" ifadelerini kullandı.

Adaylık krizi çıkmıştı

Milletvekili aday listelerine giremeyen Halaçoğlu ile İYİ Parti yönetimi arasında kriz çıkmıştı.

İzmir veya Ankara'dan aday olmak istediğini açıklayan Halaçoğlu'nu, İYİ Parti yönetimi Kayseri'den aday göstermişti.

Halaçoğlu bu durum üzerine, "İYİ Parti için bu kadar mücadele etmiş bir adama, bir yer bulamadılar. Aday yapılmamama çok tepki var. Milletvekili olmam önemli değil ama yapılan uygulamaya kırgınım" demişti.

Akşener: Başkanlığımda devam kararı alındı