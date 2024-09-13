Jahrein hakkında tutuklama kararı

Jahrein ismi ile bilinen Ahmet Sonuç isimli Twitch yayımcısı tutuklanarak cezaevinde gönderildi.

Ahmet Sonuç dün Antalya'da gözaltına alınmıştı. Antalya Emniyeti, gözaltı sebebinin 'müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar' olduğunu duyurmuştu.

İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, Jahrein’in tutuklandığını açıkladı.

Değirmenci şu ifadeleri kullandı:

"X sohbet odalarında kız çocuklarına yönelik ahlaksız ifadeler kullanan Rockerpuck_Evil kullanıcı isimli Pungent 666 rumuzlu (Ertürk Kösen) ve

Jahrein rumuzlu kullanıcı ( Ahmet Sonuç) CMK'nın 100. ve devamı maddeleri gereği çıkarıldığı mahkemece tutuklanmasına karar verildiği bildirildi."

Tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı

Gözaltına alınan 'Jahrein' kullanıcı adını kullanan Ahmet Sonuç'un tutuklanma gerekçesi ortaya çıktı.

Söz konusu karar zaptında Sonuç'un gözaltına alma tutanağı şeklinde somut delilerin bulunduğu ve delillerin henüz tamamen toplanmamış olması da göz önünde bulundurularak 'şüphelinin salıverilmesi halinde kaçacağı, saklanacağı, delilleri gizleyeceği hususunda kuvvetli şüphenin bulunması, işin önemi ve şüphelinin üzerine atılı suçun cezasının alt ve üst sınırlarına göre adli kontrol tedbirlerinin yetersiz kalacağı, tutuklama tedbirinin verilebilecek ceza miktarına göre ölçülü olduğu hususları hep birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. ve devamı maddeleri gereğince tutuklanması' karar verildiği ifade edildi.

Neden gözaltına alınmıştı?

'Bazı basın/yayın organları ile sosyal medya hesaplarında internet aracılığı ile müstehcen içerikli konuşmalar ve yayınlar yapıldığı haberlerinin yer alması üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur' başlığıyla yapılan açıklamada, Jahrein hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 226. maddesine göre 'müstehcenlik' suçundan işlem başlatıldığı ifade edilmişti.

Jahrein'in toplumun genel ahlakına ve genel değer yargılarına uygun olmayan konuşmalar nedeniyle 12 Eylül'de Siber Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından gözaltına alındığı vurgulanmıştı.