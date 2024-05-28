Japon deprem uzmanı Moriwaki, o bölgeleri işaret etti: Nerede deprem beklediğimizi sorarsanız...

Siirt Üniversitesi'nde düzenlenen “Siirt Uluslararası Yeni Nesil Gençlik Söyleşileri ve Deprem Sempozyumu"na konuşan Japon deprem uzmanı Yoshinori Moriwaki, Siirt’in birinci derece deprem bölgesinde yer aldığını fakat kentte 7’den büyük bir depremin yaşanmayacağını belirterek bundan sonra da kentte büyük bir deprem beklenmediğini söyledi.

"Deprem olmayacağı anlamına gelmez"

Bunun yanı sıra Batı Anadolu üzerinde uzun zamandır deprem olmadığına değinen Moriwaki, bunun deprem olmayacağı anlamına gelmediğini de sözlerine ekledi.

Kuzey ve Güney Anadolu fay hatlarını işaret etti

"Türkiye’de nerede deprem bekliyoruz diye soracak olursanız, Hatay depreminden sonra Kuzey ve Güney Anadolu fay hattında deprem olabilir" diyen Moriwaki, Türkiye'de olan fay hattının Japonya'daki ile aynı olduğunu, yapılması gerekenin ülkesindeki gibi sağlam ve düzgün yapılar inşa etmek olduğunu belirtti.

Siirt'in hem 1. hem de 2. deprem bölgesi kuşağında olduğu ifade eden Moriwaki, "1800lü yıllarda Siirt’te 6 şiddetinde deprem oldu. 2021 ve 2023 yılında da deprem oldu. Fakat 7 şiddetinde deprem olmadı, olacağını beklemiyoruz. Hatay’da yaşanan depremden sonra fay hattı rahatlamış görünüyor. Sizler deprem esnasında dua ediyorsunuz. Fakat önceden depreme dayanıklı ve düzgün yapılar inşa etmelisiniz. Çünkü dürüst ve düzgün yapılar olsa binalar çökmeyecek. Türkiye’de olan fay hattı Japonya ile aynı. Türkiye’de bizler gibi sağlam ve düzgün yapılar yapması lazım" dedi.

"Japonya’da en az ayda bir kere deprem tatbikatı yapılıyor"

Deprem eğitimlerine değinen Moriwaki, Japonya’da en az ayda bir kere deprem tatbikatı yapıldığını, Türkiye’de bunun senede bir yapılmasının doğru olmadığını, sürekli tekrarlayıcı olması gerektiğini vurguladı.