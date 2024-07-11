Japon uzman Moriwaki 'En büyük depremler buralarda olacak' dedi, şehir şehir saydı

Japon inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki, Kahramanmaraş merkezli Şubat depremlerinin ardından Türkiye’yi bekleyen büyük tehlikeye ilişkin önemli bir açıklama yaptı. Doğu Anadolu'nun Akdeniz'e ulaşan fay hattında herhangi bir deprem olmadığını belirten Moriwaki, biriken bir enerjinin doğurabileceği tehlikeyi hatırlattı.

TGRT Haber'e konuşan Moriwaki, "Doğu Anadolu'dan uzanan ve Kahramanmaraş depremiyle büyük bir enerji depolayan Kıbrıs'tan gelen fay hattı ile birleşen Doğu Anadolu'nun batı kolunda deprem yaşanması halinde büyük bir yıkım yaşanacak. Bu deprem en az 7.5 üzeri olacak" dedi.

Moriwaki, bu depremin olması halinde ise Mersin, Adana, Hatay ve Antalya'da şiddetli bir tsunaminin yaşanabileceğini ifade etti.

'Marmara'da küçük depremler bile riskli'

Marmara'dan geçen fay hattının yumuşak zeminde olduğunu söyleyen Moriwaki, "Bu bölgede 6 büyüklüğünde deprem bile oldukça riskli. Bu yüzden bir an önce burada hem devlet hem belediye hem de vatandaşların dikkat etmesi gerekiyor" dedi.

Japon uzman sözlerine şöyle devam etti: "En önemli detay ise depreme hazır olmak gerekiyor. Mutlaka her evde deprem çantası olmalı. Deprem sırasında merdivenlerden kaçmak yerine evde güvenli bölge oluşturulmalı. Kahramanmaraş depreminde de gördük ki çoğu vatandaş merdivenlerde asansörlerde ve pencerelerden atlayacak vefat etti.

'En büyük depremler bu şehirlerde olacak...'

Yoshinori Moriwaki; Bursa, İstanbul, Tunceli ve Bingöl'de Türkiye'nin en büyük depremlerinin yaşanacağını ifade etti. Ege'den Çanakkale'ye uzanan fay hattı oldukça tehlikeli olduğunun altını çizen Moriwaki, Marmara'da birleşen fay hatlarının Güney Kore'dekine benzer olduğunu ifade etti.

Naci Görür Moriwaki hakkında ne demişti?

Prof. Dr. Naci Görür, Japon yüksek inşaat mühendisi Yoshinori Moriwaki’ye isim vermeden tepki göstermişti. Moriwaki’nin yer bilimci olmadığına dikkat çeken Prof. Dr. Görür, “Adam inşaatçı, inşaatla ilgili konuşsa konuşsun yani, ama depremle ilgili konuşuyor” demişti.