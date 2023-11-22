Kadıköy dahil sekiz ilçenin daha bütçesine onay

İBB Meclisi, kasım ayı üçüncü birleşimi, Meclis 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul'un başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Toplantıda Esenler, Esenyurt, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy ve Kağıthane belediyelerinin bütçeleri görüşülerek karara bağlandı.

Yapılan oylamalarda 8 ilçe belediyesinin 2024 yılı mali bütçeleri oy birliğiyle kabul edilerek Meclis'ten geçti.

Bütçeleri bugün onaylanan 8 ilçe arasından Esenyurt Belediyesi 8 milyar 387 milyon 500 bin lirayla en yüksek bütçeli ilçe belediyesi oldu.

Esenyurt Belediyesini, 5 milyar 554 milyon lirayla Kadıköy Belediyesi, 4 milyar 780 milyon lirayla Eyüpsultan Belediyesi, 4 milyar 700 milyon lirayla Esenler Belediyesi, 3 milyar 800 milyon lirayla Gaziosmanpaşa Belediyesi, 3 milyar 210 milyon lirayla Fatih Belediyesi, 2 milyar 933 milyon 748 bin lirayla Kağıthane Belediyesi ve 1 milyar 885 milyon lirayla Güngören Belediyesi takip etti.