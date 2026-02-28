Kar yağışı etkisini artırıyor: Karadeniz ve Doğu’da alarm! 28 Şubat 2026 hava durumu

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Özellikle Karadeniz, İç Anadolu’nun doğusu ve Doğu Anadolu’da kar yağışı öne çıkarken, bazı iller için kuvvetli yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Samsun ve Ordu’da kuvvetli kar yağışı

Orta ve Doğu Karadeniz’de kıyı kesimlerde yağmur, iç ve yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Ordu'nun iç kesimlerinde ise kar kalınlığı 1,5 metreyi geçti. Sabah saatlerinde Samsun ve Ordu çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yetkililer; ulaşımda aksamalar, sel ve su baskını, yüksek kesimlerde buzlanma ve çığ riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Doğu Anadolu’da kar ve çığ tehlikesi

Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimlerinde kar yağışı etkili olacak. Erzurum ve Kars’ta sıcaklıkların sıfırın altında seyretmesi beklenirken, Van’da da kar yağışı görülecek. Bölgenin yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunuyor. Aynı risk Doğu Karadeniz’in iç kesimleri için de geçerli.

İç Anadolu’da karla karışık yağmur

İç Anadolu’nun doğusunda aralıklı karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Kayseri çevrelerinde kar yağışının etkili olması öngörülürken, bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don hadisesi görülebileceği bildirildi.

Karadeniz kıyılarında fırtına

Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-70 km/saat hızla esmesi, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde etkili olması bekleniyor. Yetkililer, özellikle kıyı kesimlerde ulaşımda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Sıcaklıklar mevsim normallerinin altında

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyretmesi beklenirken, iç ve doğu bölgelerde don ve buzlanma riski devam ediyor.

Meteoroloji, kar yağışı görülecek bölgelerde sürücülerin dikkatli olması, yüksek kesimlerde yaşayan vatandaşların ise çığ ve kar erimesi riskine karşı tedbirli davranması gerektiğini bildirdi.